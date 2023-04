Milan-Lecce, le curiosità di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Le curiosità di 'acmilan.com' su Milan-Lecce, match valido per la 31ª giornata di Serie A e in programma alle 18:00 di domenica 23 aprile

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) "Il campionato del Milan di Stefano Pioli prosegue con un appuntamento impegnativo, nonostante la differenza in classifica tra le due squadre. Il Lecce, infatti, è squadra ostica che già nel match d'andata ha saputo insidiare i rossoneri: a San Siro, nella 31ª giornata di Serie A, servirà massima concentrazione per ottenere l'intera posta in palio. Queste sono alcune curiosità e statistiche alla vigilia della sfida contro i salentini.

PRECEDENTI A SUON DI GOL — Sono 33 le sfide in Serie A tra Milan e Lecce, con un bilancio che favorisce i rossoneri (19 vittorie, 12 pareggi e solo 2 sconfitte). Il tema ricorrente è quello del gol: soltanto in uno dei 16 precedenti a San Siro (0-0 nel gennaio 1994) i rossoneri non sono andati a segno, e in tutti gli ultimi 10 incontri interni tra le due squadre il Milan ha sempre realizzato almeno due marcature (29 in totale). Sono 21, in 33 precedenti di campionato (a Milano o in Puglia), le volte in cui i rossoneri hanno realizzato minimo due gol.

COLLETTIVO E GIOVENTÙ — Soltanto l'Atalanta (18) vanta più marcatori differenti dei 16 del Milan nel corso di questo campionato. I rossoneri sono una delle squadre più giovani di questo campionato, dopo aver conquistato il 19° Scudetto con la rosa dall'età media più bassa nell'era dei tre punti a vittoria. L'avversaria di giornata, il Lecce, è la formazione che conta più giocatori nati dal 2000 in poi con almeno 25 partite giocate: 5, tra cui l'attaccante Lorenzo Colombo, il cui cartellino è di proprietà del Milan. La sfida tra rossoneri e giallorossi metterà di fronte anche i tre centrocampisti più giovani con il maggior numero di assist in questo campionato: Díaz, Hjulmand e Tonali.

LEADER NEI CONTRASTI — Da gennaio 2023, Milan (199) e Lecce (191) sono le due formazioni che hanno vinto più contrasti in Serie A. In generale e in questo anno solare, i rossoneri (65%) sono la squadra che in percentuale ne ha vinti di più dopo il Real Madrid (71%) tra le squadre dei cinque maggiori tornei europei.

OCCHIO A RAFA — Leão è andato a segno in due delle tre sfide disputate in campionato contro il Lecce, tra cui la partita d'andata dello scorso 14 gennaio: l'attaccante portoghese ha nel Lecce la squadra, tra quelle affrontate almeno due volte, con il miglior rapporto gol per minuti giocati. Dati che possono essere di buon auspicio, dal momento che Leão cercherà contro i salentini quel gol casalingo in campionato che manca dal 13 novembre 2022: nelle ultime cinque partite casalinghe di Serie A Rafa è stato coinvolto in un solo gol, con l'assist servito a Messias nel 2-0 contro l'Atalanta del 26 febbraio". Rinnovo Maignan, l'offerta del Milan >>>