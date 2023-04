Milan-Lecce, Baroni: “Prestazione importante, resta il rammarico” | News

Marco Baroni, allenatore giallorosso,, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Lecce, partita della 31^ giornata di Serie A 2022-2023

Marco Baroni, allenatore giallorosso, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' nel post partita di Milan-Lecce, partita della 31^ giornata della Serie A 2022-2023 che si giocherà allo stadio 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita: "Il rammarico c'è. C'è anche la consapevolezza di una prestazione importante: ho parlato ai ragazzi e gli ho fatto i complimenti. Questo deve essere lo spirito che ci accompagnerà fino alla fine, ci serve compattezza"

Sugli episodi sfortunati: "Quando fai queste prestazioni. Sappiamo il nostro percorso, abbiamo lavorato per soffrire e lo sappiamo fare. In questo momento c'è la determinazione di venire fuori. In queste prestazioni gli episodi non possono essere sempre negativi: continuiamo ancora più convinti"

Sul meno pressing: "Non siamo stati bassi, non volevamo concedere profondità perché il Milan è una squadra dinamica e che no ha vergogna a calciare. Hanno sempre i terzini larghi e i trequartisti dentro il campo. La squadra è rimasta compatta ed equilibrata, ha concesso quasi niente fino al gol. Dobbiamo alzare attenzione in questi episodi e avere u pizzico di fortuna. L'azione del palo è stata bellissima, ma questi episodi non ci premiamo. Noi siamo fiduciosi che gira questo tipo di prestazione".

Su Banda titolare e Strefezza in panchina: "In questo momento abbiamo bisogno di tutti. Ha dato tanto ed era uno dei diffidati: era un momento della partita che ci poteva dare una mano e poteva dare un po' più corsa sugli esterni. Mi è piaciuta molto la prestazione di Banda e di Oudin. Ci teniamo stretti le cose positive".

Sui prossimi impegni: "Sicuramente abbiamo delle partite in casa che non possiamo sbagliare. La cosa importante è non pensarlo, ma lavorare per farci trovare pronti sotto tutti i punti di vista". Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>