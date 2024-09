Milan-Lecce 3-0: fuori Morata acciaccato, dentro Loftus-Cheek | Serie A News

Dura 56' la partita Milan-Lecce, partita della 6^ giornata della Serie A 2024-2025, per Álvaro Morata. Il centravanti spagnolo, autore del primo gol dei rossoneri in questa sera, era sceso in campo, a sorpresa, da titolare, quando non avrebbe neanche dovuto giocare per via di una borsite. Dopo aver speso tutto, Morata, acciaccato, ha lasciato il suo posto in campo al centrocampista inglese Ruben Loftus-Cheek. LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE della partita Milan-Lecce da 'San Siro' >>>