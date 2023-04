Milan-Lecce 2-0 al 90′: doppio squillo di Leao. Tre punti fondamentali

Milan-Lecce 2-0: il racconto del secondo tempo dello stadio 'San Siro'

Dopo un primo tempo a ritmi bassi, la ripresa inizia con un Milan alla ricerca del possesso palla. Primi dieci minuti con i rossoneri che cercano il secondo gol. Ritmi sempre bassi e pochi pericoli nei primi 15 minuti della ripresa. Si alzano i toni e i ritmi, ma nessuna delle due squadre si fa pericolosa in zona gol. Al 69' bella giocata di Rebic, che trova Brahim Diaz: tiro troppo debole e centrale. Risponde Strefezza, che impegna Maignan con un bel tiro da fuori. Al 73' gran giocata di Leao che entra in area e poi sbaglia la misura del tocco sotto. Raddoppio del Milan: campo aperto per Leao che fa quello che vuole, incrocia benissimo sul secondo palo e fa 2-0. Nei minuti finali, il Milan va vicino al 3-0. Dopo 4 minuti di recupero, termina la gara. Tre punti d'oro per il Diavolo.