Milan-Lecce 2-0: gol e highlights (31^ giornata di Serie A) | Video

Il Milan, dopo la qualificazione alla semifinale di Champions League ai danni del Napoli, è tornato in campo in Serie A in occasione della 31^ giornata del campionato. A San Siro è stato un autentico show di Rafael Leao, che prima ha segnato con un colpo di testa, non certo la sua arma migliore, e poi ha siglato la sua personale doppietta dopo una delle solite sgasate. Ecco, di seguito i gol e gli highlights del match.