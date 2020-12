Milan-Lazio, Theo Hernandez corsa e magie: è lui il trascinatore | News

Ultime Notizie Milan Lazio: lo show di Theo Hernandez

MILAN LAZIO THEO HERNANDEZ – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, si concentra ovviamente su Theo Hernandez. Il francese ha suggellato una prestazione sontuosa con il gol della vittoria contro la Lazio. L’ex Real Madrid, si sta confermando, passo dopo passo, il leader giovane di questa squadra. Certo, ci sono Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, ma Theo ha trascinato tutto il gruppo con le sue incursioni.

Theo Hernandez, ammonito, non ci sarà contro il Benevento, ma ha salutato il 2o20 nel migliore dei modi. Tante le note positive in casa rossonera, con Rebic che ha trovato il primo gol stagionale e Calhanoglu il primo in campionato, ma è stato il terzino a ribaltare tutto. Entusiasta Paolo Maldini, che a fine gara è sceso in campo proprio per abbracciare il francese. Un acquisto importantissimo, voluto fortemente dal direttore dell’area tecnica rossonera.

Theo Hernandez a fine partita ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Gol molto bello, molto speciale. Peccato che i tifosi non siano potuti essere qui con noi. Abbiamo fatto una grande partita, un grande anno. Peccato non averlo festeggiato con loro. È fantastico che Paolo Maldini sia venuto ad abbracciarmi in campo, lui che è il miglior terzino sinistro della storia”.

“La Lazio ha fatto una grande partita, ma noi abbiamo lottato fino alla fine e meritato la vittoria – spiega Theo Hernandez -. Io lavoro giorno dopo giorno, mi sforzo per essere il miglior laterale del mondo. Ma è merito dei miei compagni, li ringrazio perché mi danno una grande mano”. Rivedete i gol del match di ieri. VAI AL VIDEO>>>