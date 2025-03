Milan-Lazio, 27^ giornata della Serie A 2024-25. Per i rossoneri è l'ultima chiamata per la Champions League. Curva Sud assente a inizio gara

Milan-Lazio, 27^ giornata della Serie A 2024-25. Dopo la doppia sconfitta contro Torino e Bologna, i rossoneri si trovano a meno otto punti dal quarto posto occupato dalla Juventus. Una qualificazione alla prossima edizione della Champions League sembra essere molto lontana. Il Diavolo si gioca forse l'ultima carta: se vuole continuare a sperare in una rimonta che sembra alquanto improbabile, dovrà battere la Lazio senza se e senza ma, visto che i biancocelesti sono una diretta concorrente per il quarto posto. Al momento, infatti, il Milan è distante 6 punti dalla Lazio al momento quinta in campionato e a meno 2 dalla Juventus. Conceicao si gioca tutto in questa partita.