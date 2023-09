Milan-Lazio, Scaroni: “Stadio? C’è ancora una porta aperta per San Siro”

Sul bilancio in positivo: "Non solo abbiamo un risultato positivo, ma lo abbiamo a monte della campagna. Siamo riusciti ad aumentare i ricavi, poi ho vissuto gli anni in cui perdevamo milioni e milioni e questa cosa mi rende felice".

Sul nuovo stadio: "Abbiamo presentato la domanda di variante al comune di San Donato, poi la prudenza non è mai troppa. C'è ancora una porta aperta per San Siro ma stiamo andando a tutta velocità su San Donato".

Sui cambiamenti in estate: "I cambiamenti sono sempre positivi alla fine, abbiamo giocatori e forze nuove. Il cambiamento è una cosa positiva. Poi non dimentichiamo le cose buone che ha fatto chi ci ha lasciato, ho ancora la foto con Maldini in cui tagliamo la torta per lo scudetto".

