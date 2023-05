Milan-Lazio, Saelemaekers: “Sarà ancora dura, non dobbiamo mollare”

Alexis Saelemaekers, centrocampista rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' nell'intervallo di Milan-Lazio, partita della 34^ giornata della Serie A 2022-2023 che si sta svolgendo a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Penso che stiamo entrati bene nella partita, l'abbiamo messa sui binari giusti. Sarà dura nel secondo tempo, non dobbiamo mollare. Cosa vuole da me il mister a sinistra? Penso che voglia la stessa cosa che mi chiede quando gioco a destra: lavorare tanto, creare qualcosa davanti e far vincere la squadra". Segui qui il secondo tempo del LIVE di Milan-Lazio >>>