Milan-Lazio, Romagnoli: “Non dovevamo perdere. Sugli episodi …”

Alessio Romagnoli, difensore biancoceleste, ha parlato ai microfoni di 'Lazio Style Channel' al termine di Milan-Lazio, partita della 34^ giornata della Serie A 2022-2023 che si è svolta a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Milan-Lazio 2-0, così Romagnoli nel post-partita di 'San Siro' — Sulla gara: "Oggi partita difficile, non era facile contro il Milan rimontare. Partita equilibrata, l'inizio ci ha penalizzato molto. Meglio non parlare delle decisioni arbitrali che oggi finivamo in 10. Ora pensiamo a guardare avanti".

Sui gol subiti: "Partire così non è facile, con una squadra come il Milan è difficile rimontare 2 gol. È un momento un po' particolare, oggi non dovevamo perdere, però è andata così e pensiamo alla prossima. Testa bassa".

Sulle ultime partite: "Speriamo che il pubblico ci dia una grande mano, l'ultimo mese dobbiamo dare tutto. Abbiamo una squadra forte che deve assolutamente vincere per andare in Champions".

Sul ritorno a 'San Siro': "San Siro è uno stadio difficile, ma in Serie A bisogna avere le palle per giocare. Oggi è stata particolare, partire sotto di 2-0 è difficile contro il Milan. Ora pensiamo partita per partita per uscire da questa situazione".