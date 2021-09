Milan-Lazio, Romagnoli: “L’anno scorso ho fatto errori, importante è rialzarsi”

Alessio Romagnoli, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine della partita Milan-Lazio di 'San Siro'. Le sue dichiarazioni

Alessio Romagnoli, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine della partita Milan-Lazio di 'San Siro'. La gara è valida per la 3^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni: “Oggi abbiamo fatto una partita perfetta. Loro sono molto forti, ma abbiamo dato tutto quello che avevamo”.

Sulla titolarità persa: “Io cerco di dare sempre il massimo in allenamento e in partita. L’anno scorso ho fatto un po’ di errori, l’importante è rialzarsi. Oggi abbiamo fatto tutto una grande partita. Devo cerare di mister in difficoltà”