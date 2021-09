Milan-Lazio 1-0 al 45′: Leao super, Kessie sbaglia un rigore | Serie A News

È da poco terminato il primo tempo di Milan-Lazio, 3^ giornata di Serie A. Vediamo come sono andati i primi 45' a 'San Siro' per i rossoneri di Stefano Pioli

È da poco terminato il primo tempo di Milan-Lazio, partita della 3^ giornata della Serie A 2021-2022. Vediamo come sono andati i primi 45' a 'San Siro' per i rossoneri. Buonissimo primo tempo per i ragazzi di Stefano Pioli, che hanno giocato ad un'intensità altissima. I biancocelesti, infatti, non si sono mai affacciati dalle parti di Mike Maignan, se non con un colpo di testa timido di Sergej Milenkovic-Savic. Dopo un primo tempo fantastico, Rafael Leao corona la sua prestazione con un gol sul finire del primo tempo. Il portoghese è partito in contropiede e ha sfruttato un bell'assist di Ante Rebic: controllo in area e tiro piazzato nell'angolino. Il Milan poteva andare negli spogliatoi in vantaggio di due gol, ma Franck Kessie è sbagliato un calcio di rigore. Segui con noi il live testuale di Milan-Lazio