Milan-Lazio, i precedenti totali tra le due squadre in Serie A

Si disputerà oggi, alle ore 18:00 , la sfida Milan-Lazio a 'San Siro'. La partita è valida per la 3^ giornata della Serie A 2021-2022 . Nell'attesa del big match d'alta classifica in campionato, vediamo insieme, intanto, quanti sono stati i precedenti tra rossoneri e laziali.

Sarà il 156° incontro in Serie A tra meneghini e capitolini. Il bilancio totale parla di 67 vittorie rossonere, 30 biancocelesti e 59 pareggi. Rossoneri e biancocelesti, nello specifico, si affronteranno per la 79^ volta in Serie A a 'San Siro': finora 45 successi per i meneghini, 10 per i romani e 23 pari. Milan-Lazio, le probabili formazioni della partita di 'San Siro' >>>