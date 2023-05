Milan-Lazio, Pioli: “Dobbiamo fare meglio oggi contro una squadra forte”

Se c'è apprensione nel non raggiungere il quarto posto: "Volevamo di più da queste ultime sei partite, e per come abbiamo giocato due vittorie e quattro pareggi credo siano poche. Dobbiamo cercare di fare meglio oggi contro una squadra molto forte".

Se la squadra ha imparato qualcosa dal ciclo negativo: "Speriamo di sì. Speriamo di aver imparato tanto, perché quella partita a Roma è stata una delle peggiori prestazioni, anche a causa della qualità dei nostri avversari. Non eravamo la squadra che siamo adesso, ora siamo sicuramente più pronti per cercare di giocare meglio".

Su Leao: "Leao ha un intuito particolare nel leggere le situazioni. Non è un giocatore che si relazione alla situazione, sfrutta le sue qualità. Poi sappiamo come si muove la linea difensiva avversaria". Ecco come e dove vedere Milan-Lazio in tv o in diretta streaming >>>