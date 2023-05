Milan-Lazio, Pioli: “Theo deve avere l’ossessione di diventare il migliore al mondo”

Su Leao: "Soddisfazione per la bella prestazione e la vittoria. Il campionato sta andando verso la fine e noi non siamo contenti della classifica, era una partita troppo importante. Se Rafa starà bene faremo meglio, se non ci sarà potremo fare una grande gara ugualmente. Lui era sereno, si sentiva bene. Poi queste situazioni muscolari è bene fare valutazioni domani. Non credo che sia una cosa particolarmente grave, vedremo. Credo che la dimostrazione sia il gioco di squadra, l'importante è giocare bene a calcio. Oggi l'abbiamo fatto e abbiamo vinto anche senza un giocatore determinante come Rafa".