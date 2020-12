Milan-Lazio, Pioli: “Non ci accontentiamo: siamo all’inizio del percorso”

Milan-Lazio, le dichiarazioni di Pioli a ‘Milan TV’

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ al termine di Milan-Lazio, gara della 14^ giornata di Serie A svoltasi a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Pioli.

Sulla partita: “Abbiamo sofferto, mi aspettavo una gara difficile contro una squadra forte che sta bene. Ci sta di soffrire, ma abbiamo un cuore enorme. I tifosi ci hanno accompagnato allo stadio prima della partita, sentiamo la loro passione. Non abbiamo fatto ancora nulla, ma siamo molto felici di regalare certe gioie ai nostri tifosi”.

Sull’assenza dei tifosi: “I miei giocatori non vedono l’ora di rivedere i tifosi allo stadio. Immaginate cosa sarebbe in questo momento ‘San Siro’. Forse all’inizio qualche giocatore ha avuto un vantaggio perché sentiva meno la pressione, ma ora con i tifosi avremmo una spinta in più. I nostri tifosi sono eccezionali, ci danno tanto e noi cerchiamo di fare lo stesso. Speriamo di rivedere presto i tifosi allo stadio”.

Sul suo Milan nel 2020: “Abbiamo appeso la classifica del 2020 a Milanello, sulla carta non vale nulla, ma per noi significa tanto, vuole dire aver intrapreso la strada giusta. Non ci accontentiamo, dobbiamo ripartire allo stesso modo e continuare la nostra crescita”.

Sulla rosa rossonera ed il mercato: "Sono molto contento della rosa, bisogna ringraziare il club. Siamo all'inizio del nostro percorso che è iniziato dallo 0-5 a Bergamo. Abbiamo basi importanti e dobbiamo continuare così".