Il Milan sta giocando contro la Lazio. Dopo un primo tempo molto fisico. Al 60' assist di Leao: Pulisic al volo non sbaglia. 1-0 per il Milan. I rossoneri stavano spingendo tantissimo, il vantaggio è meritatissimo. Contropiede di Leao che spinge sulla sinistra e trova Okafor che non sbaglia. 2-0 Milan