Milan-Lazio, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

"Vincere, vincere, vincere: non c'è alternativa", così Mister Conceição alla vigilia. "Siamo coscienti della responsabilità del momento, di quanto accaduto per errori nostri o per cose che non possiamo controllare. Non possiamo aggrapparci a piccole sfortune, dobbiamo lavorare su quello che possiamo controllare per ottenere risultati. Dobbiamo dare il massimo ogni giorno, la prossima partita è sempre la più importante. Se vogliamo giocare in un certo modo, con tanti cambi di ritmo e accelerazioni, serve questo. Non ci sto mai a perdere, la mia angoscia è la stessa dei tifosi".

QUI LAZIO — Protagonista di un'ottima stagione fino a oggi, la Lazio "resta" a San Siro in quanto reduce, in settimana, dal Quarto di finale di Coppa Italia perso per 2-0 contro l'Inter. Nell'ultimo fine settimana i biancocelesti sono incappati in un sorprendente 0-0 a Venezia, ma in generale la squadra di Baroni ha mostrato una buona solidità difensiva e una tenuta importante. Con 47 punti in classifica, i capitolini sono nel pieno della corsa per un piazzamento europeo e cercheranno di sfruttare ogni occasione per avvicinarsi alle posizioni di vertice. Buone notizie per Baroni, con il recupero di Vecino: l'uruguayo partirà dalla panchina. Sta meglio Patric, da valutare la sua disponibilità. Incerta invece la situazione di Romagnoli, grande ex di giornata; i ballottaggi sono Mandas-Provedel tra i pali, Marušić-Lazzari come terzino destro e Tchaouna-Noslin per il ruolo di punta centrale nel 4-2-3-1. Tre diffidati: Isaksen, Belahyane e Guendouzi.

"Il Milan è una squadra fortissima con individualità impressionanti", l'analisi in conferenza di Baroni, "negli episodi non sono fortunati. È un bellissimo impegno da affrontare a viso aperto per la qualità e la forza dell'avversario. Abbiamo bisogno di queste partite, all'andata abbiamo giocato ad alto livello mettendoli in difficoltà per 40 minuti, uscendone più forti. A gennaio loro hanno cambiato dei giocatori, dovremo lavorare di squadra e limitare al minimo le loro qualità individuali".

I NUMERI PRE-PARTITA MILAN-LAZIO —

Il Milan è rimasto imbattuto in sei delle ultime sette sfide contro la Lazio in campionato (5V, 1N). Dopo il 2-2 nel match d'andata dello scorso 31 agosto, le due squadre potrebbero pareggiare entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 2013/14.

Il Milan ha vinto sette delle ultime otto sfide a San Siro contro la Lazio in campionato (1P), tra cui tutte le quattro più recenti; solo una volta i rossoneri hanno ottenuto cinque successi casalinghi di fila contro i biancocelesti in Serie A: tra dicembre 1956 e gennaio 1961.

I rossoneri sono l'unica squadra di questo campionato a non aver incassato nemmeno una rete su rigore; l'ultimo gol al passivo dal dischetto in Serie A risale al 5 maggio 2024, contro il Genoa con Mateo Retegui.

Santiago Gimenez ha già sfidato la Lazio quattro volte, sempre con il Feyenoord (due in Europa League e due in Champions League), realizzando ben cinque gol in queste partite (doppietta all'Olimpico l'8 settembre 2022, gol in casa il 3 novembre 2022 e altra doppietta, sempre a Rotterdam, il 25 ottobre 2023), solo contro il PEC Zwolle (sei) conta più reti dal suo arrivo in Europa tra tutte le competizioni.

DOVE GUARDARE MILAN-LAZIO — In Italia verrà trasmessa su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — Milan-Lazio è stata affidata alla direzione di Gianluca Manganiello, arbitro della sezione di Pinerolo alla 105ª partita in Serie A. Otto i precedenti in campionato con i rossoneri, di cui uno in questa stagione (Como-Milan 1-2) mentre sono già tre le partite nel 2024/25 con i biancocelesti, dopo le vittorie esterne su Lecce e Cagliari (entrambe per 2-1). A completare la squadra arbitrale i guardalinee Passeri e Costanzo, il quarto ufficiale Fourneau, il VAR Mazzoleni e l'AVAR Pezzuto.

Ad aprire la 27ª giornata è stata, venerdì 28 febbraio, la vittoria della Fiorentina sul Lecce per 1-0. Sabato 1 si sono giocate Atalanta-Venezia 0-0, Napoli-Inter 1-1 e Udinese-Parma 1-0. Il programma domenicale prevede, oltre a Milan-Lazio alle 20.45, anche Monza-Torino (12.30), Genoa-Empoli (15.00), Bologna-Cagliari (15.00) e Roma-Como (18.00). Il posticipo di lunedì 3, alle 20.45, è Juventus-Hellas Verona.

La classifica: Inter* 58; Napoli* 57; Atalanta* 55; Juventus 49; Lazio 47; Fiorentina* 45; Bologna 44; Milan 41; Roma 40; Udinese* 39; Torino 31; Genoa 30; Como 28; Hellas Verona 26; Cagliari e Lecce* 25; Parma* 23; Empoli 21; Venezia* 18; Monza 14.