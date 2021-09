Milan-Lazio, Leiva: “Abbiamo meritato di perdere. Sconfitta pesante”

Giocatore giocatore, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine della partita Milan-Lazio di 'San Siro'. Le sue dichiarazioni

Lucas Leiva , giocatore biancoceleste, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine della partita Milan-Lazio di 'San Siro'. La gara è valida per la 3^ giornata della Serie A 2021-2022 . Ecco le sue dichiarazioni: “Il risultato ti fa capire quanto dobbiamo ancora lavorare. Abbiamo tutto il tempo, anche se è una sconfitta pesante quella di oggi”.

Sorpresi dal Milan? “No, sapevamo che loro giocano così. Gli episodi ci sono andati contro e alla fine abbiamo meritato di perdere: non abbiamo giocato sufficientemente bene per vincere. Adesso guarderemo la partita, la analizzeremo con calma e continueremo a lavorare”.

Sul Galatasaray: “Ambiente bellissimo per giocare. I tifosi turchi sono appassionati di calcio. Ora ci riposeremo e poi andremo là: speriamo di iniziare bene il girone, che è molto difficile”.

Un dato sulla difficoltà in possesso: “La nostra pressione non è stata come nelle partite precedenti: se tu fai una pressione efficace, fai meno falli. Ed è quello che ha fatto il Milan”.