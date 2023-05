Milan-Lazio, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News

La time machine di 'acmilan.com' in vista di Milan-Lazio, match in programma sabato 6 maggio alle ore 15:00

Zac contro il suo recente passato. A San Siro il Milan ritrova Alberto Zaccheroni , ora sulla panchina della Lazio, in occasione della 4ª giornata del campionato 2001/02. I rossoneri sono guidati dal turco Fatih Terim e sono reduci da due vittorie consecutive (contro Fiorentina e Udinese) dopo il pareggio inaugurale al Rigamonti di Brescia. A decidere la sfida dinanzi agli oltre 57mila di San Siro sono due colpi di testa di Inzaghi - su grande assist di Contra - e Laursen - su corner di Rui Costa. Due gol segnati tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, che ci proiettano in cima alla classifica a pari punti con Inter e Juve. Chiuderemo la stagione al quarto posto, che tradotto vuol dire preliminari di Champions League e ancora più nello specifico Slovan Liberec. Le radici di un 2002/03 indimenticabile .

Prima giornata di campionato dopo la scorpacciata azzurra ai Mondiali tedeschi. Tra i rossoneri in campo quattro campioni del mondo: Nesta, Pirlo, Gilardino e Inzaghi. SuperPippo dimostra subito, dopo aver già deciso i preliminari di Champions con la Stella Rossa, di avere il piede caldo. Ci pensa lui infatti a sbloccare la sfida al 27' con un rasoterra che non lascia scampo a Peruzzi. Il portiere biancoceleste, anch'egli protagonista della rosa trionfale di Lippi, para il parabile e l'imparabile. Al 62' ecco il tanto atteso esordio di Ricardo Oliveira, erede di numero di maglia e di ruolo di Andriy Shevchenko, partito in estate in direzione Chelsea. Passano 8 minuti ed è subito gol: corner di Pirlo, deviazione di nuca del nuovo 7 e 2-0. Makinwa accorcia e Peruzzi ne salva un altro paio, finisce 2-1 a San Siro.