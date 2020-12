Milan-Lazio, Krunic: “Il gruppo la nostra forza. Abbiamo tutto per vincere”

Milan-Lazio, le dichiarazioni pre-partita di Krunic

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – Rade Krunic, giocatore rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Milan TV‘ prima di Milan-Lazio, gara della 14^ giornata di Serie A in programma alle ore 20:45 a ‘San Siro‘.

Su come sta: “Io sto bene. la squadra sta bene a parte quelli che mancano. Spiace tanto per le assenze, ma sicuramente chi giocherà farà il massimo e cercheremo di vincere”.

Sul suo ruolo di mediano: “Io mi trovo bene, il mio ruolo preferito non c’è in questo modulo, ma ho imparato a fare questo ruolo. Sto facendo il massimo e lo farò anche oggi”.

Sul senso di responsabilità che ha ogni giocatore: “Io sono d’accordo, penso che il gruppo sia la nostra forza. Abbiamo tutto per vincere le partite, perché godiamo per come stiamo ora. Tutti stiamo insieme, vogliamo vincere, non importa chi gioca o chi segna. Godiamo di queste vittorie e speriamo di continuare così”.

