Milan-Lazio, Inzaghi: “Risultato bugiardo: abbiamo dominato” | News

Milan-Lazio, le dichiarazioni di Inzaghi a ‘DAZN’

MILAN-LAZIO ULTIME NEWS – Simone Inzaghi, tecnico biancoceleste, ha parlato ai microfoni di ‘DAZN‘ al termine di Milan-Lazio, gara della 14^ giornata di Serie A svoltasi a ‘San Siro‘. Queste le dichiarazioni di Inzaghi.

Sulla sua rabbia a fine gara: “Mi ha fatto arrabbiare il risultato. Il risultato è bugiardo. Siamo arrivati qui con tanti assenti, abbiamo tenuto il campo nel migliore dei modi. Ma il calcio è questo. La Lazio ha fatto un’ottima gara, ma abbiamo subito gol su palla inattiva. Abbiamo avuto il predominio del gioco a ‘San Siro‘. Spiace per i miei ragazzi, perché non meritavano di perdere la partita”.

Sul risultato buttato via: “Abbiamo avuto tante situazioni. Nel secondo tempo, dopo il 2-2, avevamo in mano la partita, dovevamo prestare più attenzione. Giocavamo contro un Milan che non perde da tantissimo. Ci serva da lezione, la squadra ha però fatto un’ottima gara, tenendo il dominio qui a ‘San Siro‘. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare”.

Sugli errori sui gol: “Sul primo gol c’era la marcatura su Ante Rebić, ma è saltato libero sul secondo palo. Dovevamo fare meglio anche sul gol di Theo Hernández, non era mai venuto a saltare ed è venuto. Il nostro sesto marcatore, Luis Alberto, gli ha lasciato due metri. Spiace per i ragazzi, non avrebbero meritato questo risultato”.

Sull’andamento del match: “Dobbiamo fare più attenzione. Abbiamo concesso un rigore, due palle inattive. Sul 2-2 era stato bravo Pepe Reina. Dobbiamo difendere meglio di squadra. L’approccio del primo quarto d’ora è rivedibile, con questo Milan non te lo puoi permettere. Ci manca qualche punto, ma li recupereremo. Così come i giocatori. Dispiaciuto per il risultato, ma ripartiremo dalla prestazione che abbiamo fatto”.

Sui cambi di Ciro Immobile e Sergej Milinković-Savić: “Nel finale le due squadre erano stanche, era la decima partita in venti giorni. Non è semplice. Sembravamo avercene più noi, poi, però, abbiamo preso quel gol finale che non non ci sta. Immobile e Milinković-Savić non ce la facevano più. Felipe Caicedo aveva fatto l’ultima partita, era uscito un po’ affaticato. Mi aveva detto che stava bene, ma per me era la partita adatta per Vedat Muriqi”. IL TABELLINO COMPLETO DEL MATCH DI ‘SAN SIRO’ >>>