Milan-Lazio, Florenzi neanche in panchina: il motivo | Serie A News

Alessandro Florenzi non è a disposizione di Stefano Pioli per Milan-Lazio a 'San Siro'. L'ex romanista non siede in panchina: il motivo

Una buona e una brutta notizia per Stefano Pioli per Milan-Lazio, partita della 34^ giornata della Serie A 2022-2023 che si svolgerà a 'San Siro' alle ore 15:00. Recuperato, infatti, Tommaso Pobega dopo la frattura costale: il centrocampista siede in panchina ed è disponibile per il match.

Milan-Lazio, ecco perché mancherà Florenzi — Non sarà della partita, invece, oltre ai soliti Sergiño Dest (fuori dal progetto) e Zlatan Ibrahimović (infortunato), l'ex romanista Alessandro Florenzi. Il terzino romano, classe 1991, non va in panchina in occasione di Milan-Lazio a causa di un problema muscolare di lieve entità. Ecco come e dove vedere Milan-Lazio in tv o in diretta streaming >>>