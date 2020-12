Milan-Lazio, il risultato più frequente tra le due squadre / Serie A News

Milan-Lazio, il risultato più frequente

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Lazio, match valido per la 14^ giornata di Serie A, andrà in scena questa sera. Entrambe le squadre sono reduci da vittorie importanti contro Sassuolo e Napoli. Una sfida che si preannuncia molto interessante nonostante le assenze.

Ma qual è il risultato più frequente in Serie A tra le due? Il pareggio per 1-1, concretizzatosi in 27 occasioni. L'ultimo è stato nel novembre 2018 con autogol di Wallace e rete di Correa al 90′.