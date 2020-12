Milan-Lazio, ecco da quanto manca la seconda vittoria di fila / Serie A News

Milan-Lazio, la seconda vittoria consecutiva contro i biancocelesti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Milan-Lazio, match valido per la 14^ giornata di Serie A, andrà in scena questa sera alle ore 20:45. Ultima uscita del 2020 per la squadra di Stefano Pioli, protagonista di un anno assolutamente da ricordare.

Nel post-lockdown, il Diavolo ha già incontrato i biancocelesti lo scorso luglio, battendoli con un secco 0-3 esterno. In caso di successo anche questa sera potrebbe vincere due partite di fila in Serie A contro la Lazio per la prima volta dal 2009 (tre in quell'occasione).