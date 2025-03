Milan-Lazio, Baroni: “Partita di altissimo livello sotto ogni punto di vista”

"La corsa alla Champions League? Ci sono squadre forti che stanno riprendendo il cammino. La partita di oggi è molto importante, ma i ragazzi sono preparati. Queste sfide ci danno delle opportunità di crescita. Noi non dovremo mai uscire dalla nostra partita, loro hanno tantissima qualità. Dobbiamo giocare da squadra, con coralità. Questa è una partita di altissimo profilo sotto ogni punto di vista, contro un avversario di grande spessore. L'assenza di Castellanos? Per noi è un giocatore fondamentale, ma in questa squadra hanno segnato sempre in tanti. Dovremo stare attenti, compatti e aggressivi in fase di non possesso. Si attacca tutti insieme, dobbiamo dare fiducia a Dia e Tchaouna, abbiamo bisogno del loro entusiasmo, della loro spensieratezza".