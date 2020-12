Milan-Lazio 2-1, 16 partite consecutive con almeno 2 reti a gara

MILAN LAZIO ULTIME NEWS – Per la sedicesima partita consecutiva il Milan va a segno in almeno due occasioni: a San Siro il parziale è di 2-1 grazie alle firme di Rebic e Calhanoglu per i rossoneri e per il colpo di testa di Luis Alberto sulla respinta del palo, dopo che Donnarumma aveva parato il rigore a Immobile. Rafforzato ulteriormente il record in Serie A fissato proprio dal Milan contro il Sassuolo la scorsa giornata.

