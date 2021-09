Milan-Lazio 2-0: ritorno in campo con gol per Zlatan Ibrahimovic! | News

Ritorno in campo con il gol per Zlatan Ibrahimovic: lo svedese ha portato il Milan in vantaggio di due reti a zero sulla Lazio

Enrico Ianuario

GOL DI IBRAHIMOVIC! Il Milan raddoppia sulla Lazio grazie alla rete del gigante svedese, entrato in campo da pochi minuti. Una volta recuperata palla, Tonali trova Rebic con una bel lancio in verticale. Il croato, arrivato al limite dell'area rigore biancoceleste, trova Ibrahimovic al centro dell'area di rigore con un preciso passaggio rasoterra. Troppo semplice per il numero 11 rossonero insaccare il pallone in rete. Milan padrone assoluto del campo.