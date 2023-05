Milan-Lazio 2-0: gol e highlights (34^ giornata di Serie A) | Video

Ecco i gol e gli highlights di Milan-Lazio, match in programma per la 34^ giornata del campionato di Serie A e terminato 2-0 per il Diavolo

Nella giornata di sabato 6 maggio, alle ore 15:00, è andato in scena uno dei big match della 34^ giornata di Serie A, che ha visto affrontarsi Milan e Lazio. Gli uomini di Stefano Pioli, a dispetto delle ultime uscite, hanno dimostrato una grande condizione e hanno chiuso l'incontro già nel primo tempo. Prima con una rete di Ismael Bennacer dopo un recupero pulito in area di rigore biancoceleste. E in seguito con una rete fantascientifica di Theo Hernandez che, come fatto la scorsa stagione contro l'Atalanta è partito dalla propria metà campo per poi punire il portiere avversario. Ecco i gol e gli highlights del match.