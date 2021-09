Milan-Lazio 1-0: rigore fallito da Franck Kessié! | Serie A News

Calcio di rigore fallito da Kessié nei minuti finali del primo tempo tra Milan e Lazio: l'ivoriano ha calciato il pallone sulla traversa

Franck Kessié ha clamorosamente fallito un calcio di rigore. Dopo aver subito fallo in area di rigore da Ciro Immobile, l'ivoriano ha preso la rincorsa dagli undici metri. Insolitamente, il classe 1996 ha calciatore alto e forte ma il pallone ha colpito la parte bassa della traversa per poi balzare fuori. Risultato che resta ancora sull'1-0 in favore del Milan, con i ragazzi di Pioli che stanno disputando una grande partita a 'San Siro' contro la Lazio.