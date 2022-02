Milan, la decisione del Giudice Sportivo: Bennacer salterà l’Udinese | News

Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, salterà la prossima partita di campionato tra Milan e Udinese per squalifica

Ismael Bennacer ha giocato da diffidato la partita di sabato sera tra Salernitana e Milan. Durante questo match, il centrocampista algerino ha ricevuto un cartellino giallo, salvo poi essere sostituito dopo i primi 45 minuti di gioco. Una sanzione che gli costa la squalifica come vi avevamo già raccontato durante la gara e confermata dalla decisione del Giudice Sportivo. Bennacer, infatti, salterà la prossima partita di Serie A contro l'Udinese, in programma venerdì alle 18.45 allo 'Stadio Giuseppe Meazza in San Siro'.