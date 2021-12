Milan, Krunic e il dato positivo contro l’Udinese: i dettagli | Serie A News

Rade Krunic giocherà da titolare Udinese-Milan, partita valida per la 17^ giornata di Serie A. Il dato positivo del bosniaco contro i bianconeri

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Udinese-Milan, partita valida per la 17^ giornata di Serie A. Una gara che vedrà Rade Krunic scendere in campo dal primo minuto al posto dell'infortunato Rafael Leao. Consultando le statistiche emerge una curiosità che riguarda il bosniaco e gli avversari di questa sera. L'Udinese, infatti, è una delle due squadre contro cui Krunic ha trovato sia il gol che l'assist in una singola partita di Serie A. Ecco dove vedere Udinese-Milan in tv e in streaming