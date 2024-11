Thiago Motta rischia seriamente di perdere un titolare come Juan David Cabal in vista di Milan-Juventus, in programma sabato 23 novembre. Il colombiano, infatti, ha fatto rientro dal ritiro con la sua Nazionale a causa di un infortunio piuttosto serio. Sicuramente non giocherà quindi i match contro Uruguay ed Ecuador, ma dal Sudamerica parlano di interessamento al legamento crociato, il che gli farebbe sicuramente saltare il big match di San Siro. Ecco, dunque, di seguito, il comunicato ufficiale della Federazione.