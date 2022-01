Milan-Juventus, Pioli: “Il terreno di gioco ci ha penalizzato” | News

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Juventus, partita del 23° turno della Serie A 2021-2022

Com'è il bicchiere: "Il nostro è mezzo vuoto per i punti persi con lo Spezia, non per la partita di stasera. Un risultato così, con un risultato diverso di lunedì, sarebbe stato diversa. Juventus e Inter ci diranno molto del nostro futuro, se possiamo vincere il derby rimarremo attaccati all'Inter. Se non ci riusciremo sarà un campionato simile a quello dell'anno scorso. Quindi dobbiamo rimanere attaccati, concentrati e attenti. Abbiamo le nostre idee e dobbiamo continuare. Se vogliamo ottenere qualcosa di straordinario dobbiamo fare qualcosa di eccellente".