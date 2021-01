Milan-Juventus, nessuno ha segnato ai bianconeri più del Diavolo

Milan-Juventus, il dato sui gol rossoneri contro gli avversari

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il big-match della 16^ giornata, Milan-Juventus, chiuderà la giornata di Serie A odierna. I rossoneri, nonostante la tantissime assenze puntano a mantenere il primo posto, i bianconeri devono vincere per alimentare le speranze scudetto. Non sarà semplicissimo per gli uomini di Andrea Pirlo avere la meglio a San Siro a giudicare dalle statistiche. Il Diavolo, infatti, è la squadra contro cui la Juventus ha pareggiato più partite (54) e subito più gol in Serie A (219). Dove vedere la partita di questa sera? Ecco la nostra guida tv >>>