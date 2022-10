Nedved: “Leao ha portato un pezzo di scudetto. Vlahovic piccolo Ibra”

Pavel Nedved , dirigente bianconero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' prima di Milan-Juventus , partita della 9^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18:00 a 'San Siro'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni: "Nel calcio il tempo non c'è, è molto difficile soprattutto quando parti male. Adesso cerchiamo di recuperare punti, questa partita è importante più per noi che per il Milan perché siamo in ritardo".

Se Milik può aiutare Vlahovic : "Assolutamente si. Milik non è più così giovane, ma già affermato. A lui piace venire incontro, Dusan va in profondità. È il giocatore giusto per lui e gli darà una mano. Lo abbiamo preso per questo".

Se ci sono giustificazioni per questo inizio: "Difficile giustificare, trovare un alibi. Abbiamo fatto tante valutazioni, sui giocatori e su di noi. Siamo ancora in una fase dove puoi fare una buona stagione. Se lasciamo stare gli infortuni, anche se sono pesanti e non ancora abbiamo visto la squadra che avevamo in mente, io non vedevo contrasti, non è stata la Juve combattiva. Se non sei questo non vinci. Questo mi è mancato. Non si piange, c'è da combattere e recuperare punti a partire da stasera". Ecco come e dove vedere Milan-Juventus in tv o diretta streaming >>>