Milan-Juventus, Krunic: “Vincere per la classifica e per alzare il livello”

Rade Krunic, giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022

Sul post Spezia : "Avevamo abbastanza tempo per pensare e analizzare la brutta sconfitta contro lo Spezia e per preparare la partita. Stasera sicuramente faremo il nostro meglio".

Sulla Juventus : "È una partita particolare, ogni partita è importante, ma giocare questa partite vale di più. Vincere contro un avversario così vale per la classifica ma anche per alzare il livello".

Sul calore dei tifosi prima di arrivare a San Siro: "Un grande peccato che non ci sono i tifosi a sostenerci, ma sicuramente anche quello che ci hanno dato prima ci dà tanta spinta e per fare ancora di più".