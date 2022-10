1 di 1

LE CURIOSITA' SU MILAN-JUVENTUS

Milan-Juventus, tutte le curiosità sul match di San Siro | Serie A News (getty images)

(fonte acmilan.com) - Terzo big match casalingo consecutivo in campionato per il Milan che, dopo aver affrontato Inter e Napoli, si appresta a ospitare la Juventus a San Siro. La sfida tra rossoneri e bianconeri è una costante del calcio italiano, una rivalità decennale che ha infiammato gli animi di generazioni di tifosi. Passiamo in rassegna le statistiche e i numeri più interessanti legati all'incontro valido per la 9ª giornata di Serie A.

EQUILIBRIO NEI PRECEDENTI

I precedenti in campionato tra le due squadre vedono i bianconeri in vantaggio, e per entrambe le squadre l'avversaria di giornata è la compagine contro cui si sono perse più partite in Serie A: 51 vittorie del Milan contro la Juventus, 67 dei bianconeri contro i rossoneri. A Milano bilancio a favore dei Campioni d'Italia in carica: 29 vittorie a 24 per il Diavolo, con 34 pareggi (56 complessivi tra le due squadre) a completare il conto. Nelle ultime stagioni la tradizione è più favorevole al Milan, imbattuto in quattro delle ultime cinque partite giocate contro la Juventus, inclusi entrambi gli incontri della scorsa stagione terminati in parità: 1-1 a Torino e 0-0 a San Siro.

GOL IN VISTA?

Un ripetersi del risultato dell'ultimo precedente - lo 0-0 dello scorso 23 gennaio - comporterebbe qualcosa che non si vede da oltre 40 anni. È dal biennio 1978-1979, infatti, che Milan e Juventus non pareggiano senza reti in due partite di fila giocate nel capoluogo lombardo. Due pareggi consecutivi, anche con gol, a San Siro tra le due squadre non si vedono invece dal 2009.

PARTENZA A RILENTO

Questo inizio di stagione ha riservato luci e ombre per Pioli e Allegri. Il Milan, per esempio, ha collezionato solo due clean sheets in questo campionato, quando aveva terminato il 2021/22 con sei partite a porta inviolata nelle ultime otto giocate. La Juventus, invece, ha ottenuto solo due punti nelle tre trasferte di questo campionato (2N, 1P). In generale, i bianconeri hanno un punto in meno (13 a 14) rispetto alle prime otto giornate dello scorso campionato, mentre il Milan ne ha ben cinque in meno (17 quest'anno, 22 nella scorsa stagione).

PUNTI DI FORZA

I rossoneri eccellono nei recuperi offensivi - nessuna squadra ne ha collezionati di più nelle ultime due stagioni di Serie A - e sono abili nel sfruttarli per andare a rete, come dimostrano i 10 gol realizzati, nel periodo di tempo, con questo tipo di azioni. Il Milan è anche una delle squadre ad aver recuperato più punti da situazioni di svantaggio (sette, soltanto l'Udinese ha fatto meglio con 12) e finora non ha mai perso punti una volta passati avanti nel punteggio (cinque vittorie su cinque). I rossoneri, infine, sono la squadra che ha realizzato più gol di tutte nel secondo tempo (11) e in questa giornata affronta una di quelle che sinora ha concesso meno reti nella ripresa: due, infatti, le marcature subite dalla Juventus tra il 46' e il 90'.

I NUMERI DI RAFA

Rafael Leão è il giocatore del campionato italiano che ha preso parte a più gol nel 2022 in Serie A (22: 11 reti + 11 assist). Nel campionato italiano a 20 squadre soltanto due giocatori rossoneri hanno fatto meglio, Kaká nel 2008 (27: 15+12) e Ibrahimović nel 2020 (26, 20 gol e 6 assist). L'attaccante lusitano viene dall'ottima prova di Empoli, che ha portato il totale stagionale a 4 gol e 4 assist, numeri che attualmente non hanno eguali in Serie A: la rete nel recupero contro i toscani è l'undicesima in contropiede per il Milan dall'inizio della scorsa stagione, il miglior dato in campionato. Il numero 17 rossonero, inoltre, vanta un feeling speciale con la Juventus, contro cui ha preso parte a una marcatura nei primi due precedenti a San Siro: gol nel luglio 2020 e assist a gennaio 2021.

OLI E ANTE

Olivier Giroud è uno dei grandi protagonisti di questo inizio stagione: il francese ha partecipato attivamente a quattro degli ultimi cinque gol segnati dal Milan a San Siro e, dovesse scendere in campo contro la Juve, collezionerebbe la sua 50ª presenza in rossonero tra tutte le competizioni. Dietro Giroud scalpita Ante Rebić, tornato a Empoli nell'ultimo turno e subito a segno. Dal suo arrivo in rossonero il croato è il giocatore ad aver segnato più gol contro la Juventus (4, come Simeone e Malinovskyi) tra tutte le competizioni, ed è il migliore sinora in questo campionato per media minuti/gol con una rete ogni 49 minuti giocati. Ecco dove vedere Milan-Juventus in tv o in diretta streaming.