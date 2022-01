Milan-Juventus, Castillejo fuori per scelta tecnica | PM NEWS

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, Samu Castillejo non sarà in panchina per Milan-Juventus per scelta tecnica

Enrico Ianuario

Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', Samu Castillejo non sarà nemmeno in panchina per Milan-Juventus. L'esterno spagnolo è rimasto fuori per scelta tecnica. Ecco come e dove vedere Milan-Juventus in tv o in diretta streaming >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI