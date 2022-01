Milan-Juventus, Allegri: “Gara combattuta, il pari è un risultato giusto”

Massimiliano Allegri, tecnico bianconero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Juventus, partita del 23° turno della Serie A 2021-2022

Sulla gara: "Negli ultimi 25 metri bisogna essere più lucidi nell'ultimo passaggio. Questa sera il campo on ha permesso questo sia a noi che a loro. E' stata una bella partita, combattuta. E' stato giusto il pari. Forse abbiamo fatto meglio nel secondo tempo, nel primo tempo poteva sfruttare meglio qualche situazione. Ci sono ancora tanto partite, abbiamo giocato già tre scontri diretti. Sono contento, i ragazzi stanno giocando più da squadra, sia in fase difensiva che offensiva stanno capendo come gestire il pallone. Volevamo vincere, ma non ci siamo riusciti".

Se farà il passo in più: "Non è che costruita, io credo che abbia eredito la squadra con Locatelli dentro e Ronaldo in meno. Bisogna lavorare, i giocatori sono cresciuti in autostima. Su 12 partite per 8 volte non abbiamo subito gol, è un bel segnale. Poi nelle ultime partite abbiamo fatto 4 gol alla Roma e 4 gol in Coppa Italia. Crescerà la condizione di Dybala, di Morata che troverà più gol, Kean ci darà una mano. Non dobbiamo perdere lo spirito di squadra. Se diventiamo presuntuosi perdiamo con chiunque. Dobbiamo combattere, abbiamo l'obietivo di arrivare tra le prime quattro. Un passettino alla volta, in questo momento sono contento della classifica. Adesso dobbiamo recuperare e vedremo cosa combineremo a febbraio".