Milan-Juventus 0-0: i numeri della partita di San Siro | Serie A News

Numeri e statistiche al termine di Milan-Juventus, partita della 23^ giornata della Serie A 2021-2022 finita a reti bianche a 'San Siro'

(acmilan.com) - A 'San Siro' finisce in parità tra Milan e Juventus , un pareggio a reti bianche che porta così i rossoneri alla prima sosta del 2022 a quota 49 punti in classifica, appaiati al Napoli . Questi i numeri prodotti dal posticipo della 23^ giornata della Serie A 2021-2022 .

1 - Milan e Juventus hanno pareggiato entrambe le sfide stagionali di Serie A per la prima volta dal 1991/92. La precedente occasione che invece i rossoneri erano rimasti imbattuti in entrambi i match di un singolo campionato contro i bianconeri risaliva al 2009/10.

2 - La Juventus non ha effettuato tiri nello specchio in una gara di Serie A per la prima volta da marzo 2019, contro il Genoa.

3 - Questa è la partita in cui il Milan ha effettuato più tiri in questa Serie A (14) senza tuttavia trovare il gol.

6 - La Juventus non è andata a segno in due delle ultime tre sfide di Serie A contro il Milan, tante volte quante nelle precedenti 19 gare contro i rossoneri.