Milan, Jovic decisione presa: ecco quante e quali partite salterà

Durante la partita tra Monza e Milan, Luka Jovic si è fatto espellere, dopo controllo VAR, per uno schiaffo ad Izzo. La punta rossonera poteva andare incontro a una squalifica molto dura. Il Giudice Sportivo avrebbe potuto punire in maniera decisamente più severa l'attaccante rossonero, ma alla fine la decisione è ricaduta su una "semplice" squalifica per due giornate effettive di gara. A fronte di questa decisione, dunque, Luka Jovic salterà i prossimi impegni di campionato contro Atalanta e Lazio. Due sfide che, a conti fatti, valgono come scontri diretti.