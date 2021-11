Milan-Inter, si affrontano le squadre che hanno fatto più punti nel 2020

Milan e Inter sono le squadre che he hanno guadagnato più punti in campionato dall'inizio del 2020 in Serie A. Ecco il dato

Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato alcune curiosità su Milan-Inter, derby in programma questa sera a San Siro. Le due squadre stanno facendo benissimo dal 2020: "A partire dall'inizio del 2020, Milan e Inter sono le due squadre che hanno guadagnato più punti in campionato. Entrambe 155 in 70 incontri (2.2 in media)".