Milan-Inter, la probabile formazione dei nerazzurri | Serie A News

Domani sera, alle ore 18.00, andrà in scena il 'Derby Della Madonnina' tra Milan e Inter . La gara sarà valida per la 5^ giornata del campionato di Serie A e sarà già fondamentale ai fini dello Scudetto. Le due squadre, infatti, si sono contese il tricolore nelle ultime due stagioni e vorranno fare così anche in questa che è appena iniziata. Il Milan è reduce da un deludente pareggio esterno contro il Sassuolo, mentre l' Inter ha il morale a mille dopo la vittoria casalinga contro la Cremonese. Ecco come potrebbe schierare i suoi uomini in campo Simone Inzaghi per provare a portare a casa altri tre punti e allungare sui rossoneri.

Confermato l'ormai consolidato 3-5-2 con Handanovic tra i pali. Un dubbio in difesa, complice la condizione non ottimale di Bastoni alle prese con l'influenza. Qualora il difensore italiano non dovesse farcela, sarà Dimarco il terzo di difesa insieme a De Vrij e Skriniar. Pochi dubbi a centrocampo. Sulle fasce dovrebbero scendere in campo dal primo minuto Dumfries e Darmian, con Gosens che partirebbe dalla panchina. In mezzo al campo verso la conferma Barella, Brozovic e l'ex della gara Calhanoglu. In attacco sicuro del posto Lautaro Martinez, con Dzeko che sembrerebbe essere in vantaggio su Correa per affiancare il 'toro'.