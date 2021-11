Milan-Inter, i numeri di Ibrahimovic nel derby e non solo | Serie A News

Numeri e statistiche di Zlatan Ibrahimovic a poche ore dal derby Milan-Inter. Una sfida in cui lo svedese, molto spesso, è andato a segno

Numeri e statistiche di Zlatan Ibrahimovic a poche ore dal derby Milan-Inter . Una sfida, quella valevole per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022 , in cui lo svedese, molto spesso, è andato a segno. Ecco i dati pubblicati dal club rossonero nel 'match program'.

Contro la Roma Zlatan Ibrahimovic ha segnato il suo gol numero 400 nei campionati nazionali: il primo arrivò il 30 ottobre 1999, quando il 15% dei giocatori con almeno una presenza in questa Serie A non era ancora nato (74 su 489).

Ibrahimovic è il giocatore in attività con più reti nel derby di Milano in Serie A: 8 reti per lui, sei in maglia rossonera e due con quella nerazzurra.

Ibrahimovic ha segnato gli ultimi 3 gol del Milan contro l'Inter in Serie A: nella storia della competizione, soltanto un giocatore ha realizzato più reti consecutive per i rossoneri nel derby della Madonnina. Si tratta di Amarildo, con 5 tra il 1964 e il 1966.