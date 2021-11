Milan-Inter, Lautaro: “Dzeko sa cosa deve fare. Dobbiamo lasciare il cuore”

Lautaro Martinez, giocatore nerazzurro, ha parlato a 'DAZN' prima del derby Milan-Inter, valido per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022

Il feeling con Dzeko: "Dzeko è un giocatore d'esperienza, sa cosa deve fare. Parliamo tuti i giorni , mi dà una mano per continuare a crescere. Ha fatto una carriera incredibile, oggi dobbiamo lasciare il cuore in campo e avere la testa lucida per fare quello che abbiamo fatto in settimana e portare i tre punti".