Milan-Inter, Lautaro: “Contenti: siamo a +4 e davanti a tutti” | Serie A News

Milan-Inter, le dichiarazioni di Lautaro nel post-partita

Lautaro Martínez, attaccante nerazzurro, ha parlato ai microfoni di ‘Inter TV‘ al termine di Milan-Inter, il derby di Milano della 23^ giornata di Serie A. Ecco le sue dichiarazioni.

“Era difficile immaginare un pomeriggio migliore, credo che abbiamo fatto un’ottima partita. Abbiamo messo il Milan in difficoltà trovando spazi. Siamo contenti perché abbiamo fatto il lavoro che abbiamo preparato, questo è quello che rimane. Abbiamo parlato con il mister, tra di noi e poi lo abbiamo fatto. So bene quando uno sta bene deve sempre dare il massimo e un po’ di più. Lo sto facendo, sono molto contento per questo momento perché ho cercato questo presente”.

Sapevamo che loro erano una grande squadra, li avevamo già affrontati. Però noi abbiamo cercato di fargli male e oggi abbiamo trovato tutto questo. Siamo contenti, siamo + 4 rispetto a loro e davanti a tutti. Nascita figlia? Credo che la mia bimba è arrivata in um momento molto particolare perché sta bene mentalmente e con la mia famiglia, con la mia fidanzata e la mia figlia è la più importante per me. Come le dico sempre quando vado via di casa: io corro per loro. Oggi l’ho dimostrato ancora una volta”.

