Serie A, introiti sponsor magliette: Inter e Milan superano la Juventus

La stagione 2024/25 registra un calo significativo nei ricavi dalle sponsorizzazioni sulle maglie dei club di Serie A. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli introiti complessivi ammontano a circa 180 milioni di euro , in netto calo rispetto ai 230 milioni della scorsa stagione . A incidere maggiormente è la situazione della Juventus, che ha perso lo storico sponsor Jeep, rinunciando così a 45 milioni di euro . Al momento, i bianconeri proseguono con Cygames sul retro della maglia per 4 milioni di euro , mentre il posto di main sponsor è ancora vacante.

In vetta alla classifica degli incassi troviamo l'Inter, che ha siglato un accordo con Betsson per 30 milioni di euro. A questo si aggiungono i 6 milioni dallo sponsor di manica Gate.io e i 5 milioni dal back sponsor U-Power, per un totale di 41 milioni di euro. Il Milan segue con un introito complessivo di 35 milioni: 30 milioni dal main sponsor Emirates e 5 milioni dallo sponsor di manica MSC. Resta da vedere se i rossoneri riusciranno a rimpiazzare WeFox come retro sponsor.