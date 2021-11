Milan-Inter, Inzaghi: “Loro sono forti. Meritavamo, ma abbiamo rischiato”

Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Inter, valido per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022

Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Milan-Inter, valido per la 12^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Penso che il problema sia stato non concretizzare. Abbiamo creato e sbagliato un rigore. Ci è mancato un po' di cinismo. Abbiamo giocato con una squadra forte, meritatamente in testa. Negli ultimi minuti abbiamo pure rischiato. Se guardiamo le ultime partite negli scontri diretti, con Juve e Milan forse avremmo meritato altro risultato. Ora va così. Giocare così ci dà consapevolezza, ma vogliamo vincere perché siamo in ritardo e vogliamo accorciare la classifica. I nostri rigoristi sono Martinez, Calhanoglu e Perisic. Martinez è il primo, stasera Calhanoglu essendo una partita da ex ha voluto battere. Martinez gliel'ha lasciato. Sul secondo ha preso la palla ed è andata male purtroppo. I giocatori vivono di sensazioni in questi casi. È stata una buona Inter. Forse col Real Madrid e con la Lazio avevamo fatto meglio. Abbiamo approcciato male il primo quarto d'ora e gli ultimi dieci. Poi abbiamo creato tanto contro una squadra forte e organizzata. Una prova che ci dà consapevolezza. Mancano 27 partite, guardiamo avanti. Speriamo che chi ha lasciato il campo in anticipo non abbia particolari problemi. Non sono contento del risultato. Per quello creato, per il rigore sbagliato, avremmo meritato di più. Poi ci sono gli avversari molto forti, che stanno avendo un cammino impressionante. Devo ragionare su questo pareggio. Dobbiamo accorciare su queste due squadre che stanno avendo un cammino impressionante".