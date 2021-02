Milan-Inter: Eriksen o Vidal? I dubbi di formazione di Conte | News

Milan-Inter, i dubbi di formazione di Antonio Conte

Milan e Inter scenderanno in campo domenica pomeriggio alle 15 per quello che sarà un derby che varrà mezzo scudetto. Antonio Conte ha un solo dubbio di formazione che riguarda il centrocampo, mentre negli altri reparti pare non ci saranno modifiche. Tra i pali il capitano Handanovic, difesa a tre composta da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A metà campo confermati Brozovic, Barella, Hakimi e Perisic, con quest’ultimo che pare aver superato nelle gerarchie Young. In attacco sicuri del posto Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. L’unico dubbio – dicevamo – riguarda se schierare titolare Arturo Vidal o Christian Eriksen.

L’ex Barcellona non è ancora al 100% dopo l’infortunio subito contro la Juventus, mentre il danese, in un inedito ruolo di mezz’ala, sta ritrovando la titolarità. In attesa di capire chi scenderà in campo tra i due, Conte può sicuramente preparare al meglio il derby a differenza del Milan che avrà solo due giorni di tempo per farsi trovare pronto a questa delicatissima sfida. Calciomercato Milan – Belotti, rinnovo difficile: Diavolo attento. VAI ALLA NOTIZIA >>>